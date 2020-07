Depuis la mort de sa mère, Bastien, un garçon de 10 ans, vit dans son petit monde à lui. Il est timide et renfermé et ses camarades de classe le malmènent sans cesse. Poursuivi par trois d’entre eux, Bastien se réfugie chez un étrange libraire, Koreander, et y découvre un livre qu’il désire absolument obtenir…

Dimanche, à 21 h, sur ARTE