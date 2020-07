La via Alpina pour habiter le temps

Documentaire atypique, Via Alpina, l’envers du chemin sort des sentiers battus en recueillant les témoignages intimes de randonneurs qui ont fait la traversée des Alpes, de Trieste à Monaco. Ce mardi à 20 h 35 sur RTS2.

«Je n’y arriverai jamais…» Et pourtant, après avoir «démarré la machine», peu à peu, le corps et l’esprit s’adaptent, acceptent l’effort. Une sensation de tranquillité s’installe, la motivation suit… Ce sont les témoignages des randonneurs sur la mythique via Alpina qu’a choisi de filmer le Grenoblois Matthieu Chambaud. Pour en savoir un peu plus sur ces énergumènes qui font la traversée complète de l’arc alpin (soit huit pays et 5000 kilomètres).

Certains ont marché trois jours, d’autres nonante. Certains ont atteint leur objectif, d’autres pas. Certains ont campé,…