La Corrida bulloise tombe à l'eau

Dans son communiqué de presse, le comité a précisé la nature de sa décision. "Le format de cette course en ville, qui se déroule sur un anneau d’un kilomètre au cœur de la cité bulloise, favorise le regroupement de personnes et la promiscuité. Il ne permet donc en aucun cas de garantir le respect des mesures de distance et d’hygiène préconisées, et ce quel que soit le nombre de coureurs qui pourraient y participer." Il ajoute également que le recensement des spectateurs n'est pas possible.

Le rendez-vous 2021 est déjà fixé au samedi 20 novembre.