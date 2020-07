La ligue du pognon

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

Ben voilà, c’est dit, le service public helvète ne pourra plus se payer la Ligue des champions. Avec la redevance, nous n’aurons, dès la saison 2021-2022, droit qu’aux bons moments en version différée. Avec une trentaine d’années de retard, Messi et Ronaldo, rejoignent le porno de Canal +, ils ne sont plus accessibles qu’aux obsédés footballistiques, ceux qui paieront pour leur dose de spectacle.

Ils seront nombreux, dit-on, le pari des annonceurs est sans risque, paraît-il. Les experts en marketing vous l’affirmeront la bouche en cœur: personne ne voudra se priver des meilleurs matches du monde. L’essence du foot se cultive désormais sous les projecteurs, les gamins ne veulent que les maillots de Barcelone et…