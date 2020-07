La piscine bientôt entièrement rénovée?

Plusieurs importants crédits d’investissement seront traités le 8 juillet par le Conseil général de Châtel-Saint-Denis. L’un d’eux concerne l’étude de l’assainissement de la piscine.

Après l’approbation des comptes la semaine dernière, les membres du Conseil général du chef-lieu veveysan se prononceront, le 8 juillet, sur de nombreux investissements.

L’un des plus importants concerne la piscine. Le Législatif votera pour l’octroi ou non d’un crédit de 350 000 francs destiné à l’étude de l’assainissement du site. Un premier montant de 100 000 francs avait déjà été accepté et utilisé pour une phase d’avant-projet. «Au départ, notre objectif était d’assainir la structure du bassin, explique le syndic Damien Colliard. Finalement, nous souhaitons effectuer une rénovation complète.»

Le bassin,…