La piscine châteloise a fait des vagues

Après avoir essuyé les critiques de la droite, le Conseil communal, dont plusieurs membres sont intervenus pour défendre becs et ongles le projet, a vu le Législatif approuver l'octroi du crédit d'étude à deux voix près. Les groupes UDC-PAI et PLR ont regretté que le message soit trop vague et qu'une estimation du prix de la rénovation ne leur ait pas été communiquée. Ils ont également demandé aux édiles de réfléchir à la construction d'une nouvelle piscine sur un autre site.

Tous les crédits d'investissements votés jeudi ainsi que la révision partielle du règlement sur le droit de cité communal et le droit de cité d'honneur et la révision totale des statuts du Réseau santé et social de la Veveyse ont été acceptés. Seule ombre au tableau: la constitution d'un droit de superficie en faveur de la coopération d'habitation Chrysalide a été refusée (28 voix contre, 15 pour).