Le bleu si bleu du lac d’Arnon

TRAVERSÉE L’ÉTIVAZ - LAC D’ARNON. On s’arrêtera au retour pour acheter un morceau d’Etivaz AOP au magasin des caves d’affinage. Pour l’instant, on se met en route après avoir dit au revoir au clocher tavillonné de la chapelle. Après Pâquier Mottier, on se retrouve rapidement au milieu des alpages, ceux-là même qui servent à la fabrication du premier fromage suisse ayant obtenu

l’appellation d’origine contrôlée. La balade est si typiquement préalpine qu’on peine à éviter les clichés. Un pur bonheur pour touristes en recherche de paysages so traditional. Entre pâturages vallonnés et sentier tout de même exigeant, mais souvent ombragé. Passé le Pas de Sazième, on parvient à la Fenêtre d’Arnon, à 1885 m, où l’on bascule du canton de Vaud à celui de Berne. Deux petites gouilles sans nom, mais…