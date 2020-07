Le Festiwald aura lieu dans une forme adaptée

MARLY. De la musique, des rencontres et des expériences, le Festiwald maintient ses grands principes pour son édition 2020. De vendredi à dimanche, le public est attendu à l’orée de la forêt, route de Corbaroche à Marly. Le programme est varié, passant du cor des Alpes au DJ Lucas Monème dans la même journée. Pony del Sol, Luterne et les classiques de la chanson française repris par Christel Sautaux et Michel Mulhauser sont également à l’affiche. Du yoga, une balade au bord de l’eau, de la danse et des contes viennent compléter le programme. Les artistes sont rémunérés au chapeau. Le public est invité à venir en transports publics avec son masque et sa vaisselle, pour répondre aux impératifs écologiques et sécuritaires du festival.