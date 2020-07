Le plongeon, amorce de la victoire

Cet été, LaGruyère décrypte les mouvements spécifiques de huit sports différents.

Ce deuxième épisode est consacré au plongeon, élément de base d’une course réussie.

Explications avec la Gruérienne Mathilde Genoud et son entraîneur au Montreux-Natation.

QUENTIN DOUSSE

Au bord du bassin de la Maladaire, Mathilde Genoud le dit tout de go: «Le plongeon n’est ni ma partie préférée ni mon point fort. Aussi parce qu’on l’exerce moins souvent, si ce n’est à l’entraînement du vendredi.» Et pourtant: en natation, le plongeon de départ représente plus qu’un élément accessoire. «Ce mouvement doit servir à prendre immédiatement de la vitesse et il donnera le tempo de la course, souligne Franck Brazier, entraîneur principal du Montreux-Natation. Si le plongeon est manqué, la coulée ne sera pas bonne.…