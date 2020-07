Prévue le week-end de l’Ascension et renvoyée pour cause de Covid, la deuxième édition du Plus p’tit festival du monde, à Estavannens, a trouvé une nouvelle date: elle est programmée les 11 et 12 septembre. Deux scènes sont prévues, une à l’extérieur et l’autre au salon de coiffure Tralalal’hair. Les têtes d’affiche restent les mêmes: Mark Kelly, Hantcha et Gjon’s Tears (photo) le vendredi (dès 17 h), Brice Kapel, Les fils du facteur et Baron.e le samedi (dès 11 h).