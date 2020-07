Le sur tourisme, un risque à prévenir

Connu en ville, le tourisme de masse existe-t-il aussi dans les montagnes de ce pays? Le chercheur à l'Université de Fribourg Francesco Screti dresse un état des lieux de la situation.

QUENTIN DOUSSE

Associé généralement aux villes comme Venise ou Barcelone, le surtourisme (ou overtourisme, pour tourisme de masse) menace-t-il de s’installer dans les régions de montagne? C’est la question que s’est posée Selina Groflin, dans le cadre de son travail de bachelor mené à l’Institut Glion.

Risques et dégâts généralement sous-estimés dans les Alpes suisses, rôle des médias et réseaux sociaux, mesures de prévention: autant de thèmes décryptés par son professeur et chercheur à l’Université de Fribourg Francesco Screti. Sans catastrophisme, cet Italien «amoureux de la Suisse» invite les acteurs du…