Le virus influence les résultats

BCF. La crise sanitaire pèse sur les résultats de la Banque cantonale de Fribourg (BCF) au 1er semestre 2020. Et le résultat du second semestre pourrait également être affecté. Dans les faits, la BCF a communiqué vendredi un résultat opérationnel qui se rétracte de 6,7 millions de francs à 81,4 mio (– 7,6%). Le résultat net atteint 72,5 millions de francs (– 0,5%). Le bilan, quant à lui, bondit de 1,9 milliard de francs à 26,6 mia.



A l’actif, les avances à la clientèle augmentent de 0,6 milliard de francs à près de 20 mia (+ 3,2%). «Une progression qui résulte d’une part des crédits transitoires octroyés aux entreprises dans le cadre du programme d’aide de la Confédération et, d’autre part, des créances hypothécaires qui atteignent 16,7 mia (+ 2,9%)», explique l’établissement.

Au passif,…