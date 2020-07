Les demandes sont en forte hausse

TRANSPARENCE. L’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données (ATPrD) du canton de Fribourg a fait face en 2019 à une forte augmentation des demandes en médiation et en renseignements. Les cas ont doublé sur un an. Près de 30 requêtes en médiation ont été soumises à la préposée, dont 12 pour le même document, a indiqué lundi l’ATPrD. Les procédures concernaient des documents très divers, en particulier venant de l’administration, de la santé, de l’environnement, de l’agriculture ou de la construction.

Plus de 90 demandes d’accès ont été déposées auprès des organes publics fribourgeois en 2019, selon les chiffres portés à la connaissance de l’Autorité. «Cela ne reflète probablement pas complètement la réalité. Les demandes sont sans doute plus importantes, mais…