Profitant de l’absence d’Inès, Miranda et Max ouvrent une enquête sur l’enlèvement d’un cycliste majorquin, Esteban Domenech, célèbre pour ses performances spectaculaires et ses tests antidopage résolument négatifs. Ils ne tardent pas à découvrir des éléments étranges qui les obligent à pousser plus loin leurs investigations…

Lundi, à 21 h 05, sur France2