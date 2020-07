LA ROCHE

Marcel Théraulaz s’est éteint paisiblement le 28 juin à la Maison bourgeoisiale à Bulle, à l’âge de 96 ans. Né le 15 janvier 1924 à La Roche, il était le fils aîné des trois enfants de Louis et Judith Théraulaz. Il avait aussi huit demi-frères et demi-sœurs, issus du premier mariage de sa maman, devenue veuve. Très jeune, il fut initié au travail de la ferme. Il se réjouissait de monter à l’alpage de la Holena et de la Richerne.

En 1954, il se maria avec Jeanne Gaillard, qu’il surnommait Jeannette. Le couple eut le bonheur d’accueillir quatre enfants. Plus tard, six petitsenfants et neuf arrière-petits-enfants ont rejoint la famille.

Marcel a vécu une vie de labeur. Agriculteur, il œuvra aussi à la construction du barrage de Rossens en travaillant à l’arrachage des troncs à la…