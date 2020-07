L’association des Cyclomaniacs de la Veveyse a mis à l’enquête son projet de bike park, piste finlandaise et fitness urbain dans la Feuille officielle de vendredi. Ce parcours de VTT et ces installations seront construits dans la zone sportive du Lussy, à Châtel-Saint-Denis. En plus de l’octroi d’un crédit de 152 000 francs par le Conseil général de la commune en juin, le club a récolté la somme de 143 000 francs via des dons et du sponsoring pour son projet.