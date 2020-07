Ouverture d’une enquête administrative

MONTAGNY

Le préfet de la Broye ouvre une enquête administrative contre le Conseil communal de Montagny et son administration. La commune broyarde de 2000 habitants bénéficiait déjà d’un mentorat depuis septembre. La mesure s’impose pour garantir l’instauration de conditions cadres favorables permettant l’avancement de deux projets «primordiaux» pour la commune, à savoir un centre sportif et un centre scolaire, a indiqué mardi la préfecture. L’enquête administrative vise à déceler d’éventuels manquements, d’en déterminer les causes et de proposer les mesures nécessaires pour y remédier, précise le communiqué.