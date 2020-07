Qui de l’Amour ou du Temps est resté?

… sur le Temps. Ou est-ce sur l’Amour? Il n’en reste plus qu’un de vivant. Lequel a déclaré forfait? le Temps ou l’Amour? Du disparu, il ne reste plus qu’une souche brun-gris, un bouquet de mauves fleurit entre ses racines desséchées.

Quand je passais devant ces deux chênes, serrés l’un contre l’autre sur un promontoire, visibles depuis la route qui relie Estévenens à Rueyres-Treyfayes, je les saluais. Spontanément, je les ai nommés le Temps et l’Amour. Il y en avait un plus chétif, plus tordu. C’est peut-être lui que l’on a scié. Peut-être a-t-il subi la foudre? Je ne me souviens plus qui était le Temps, qui était l’Amour. Quand j’en aurai le courage, j’ouvrirai mes vieux cartons, je chercherai dans mes négatifs pour voir si ces deux arbres y figurent, si leur duo existe encore quelque…