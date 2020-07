Sous le soleil du Cousimbert

Antirhumatismal, antiparasitaire, la fougère mâle fait partie de l’arsenal du phytothérapeute depuis la nuit des temps. Le droguiste Emanuel Roggen en tire une huile de massage. Reportage lors de la récolte et de la mise en macération, sur les flancs du Cousimbert.

SOPHIE ROULIN

Elle se reconnaît à ses jambes velues. A sa dentelle moins délicate que celle de sa cousine femelle. A son vert, plus fort. La fougère mâle était recherchée par les druides et l’est aujourd’hui par les phytothérapeutes pour ses vertus contre les douleurs musculaires et rhumatismales. Depuis quelques années, le droguiste de Romont Emanuel Roggen la collecte dans les forêts du Cousimbert. Il la laisse ensuite macérer au soleil, près d’un chalet d’alpage.

