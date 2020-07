UCB Farchim certifié Equal-Salary

BULLE

UCB Farchim SA a obtenu la certification de la Fondation Equal-Salary, «synonyme d’excellence en matière d’égalité salariale entre hommes et femmes pour l’ensemble du groupe en Suisse». Elle est la troisième entreprise fribourgeoise à obtenir ce label après la ville de Fribourg et les filiales d’UBS. Et la première dans le domaine pharmaceutique en Suisse. Cette annonce est intervenue hier, jour de l’entrée en vigueur de la révision de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes. Qui est dorénavant complétée par l’obligation, pour les entreprises, de procéder à une analyse, non contraignante, de l’égalité des salaires. En Suisse, l’écart de salaires entre les deux sexes et pour un travail équivalent se situait autour de 11,5% en 2018, selon l’Office fédéral de la…