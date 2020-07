Un espace hivernal pour les débutants

Les membres de TéléCharmey comptent transformer, pour l’hiver, le Jardin des neiges en espace pour débutants. Mieux défini, plus sécurisé, constitué de courtes pistes, de matériel pédagogique en libre accès, d’un nouveau télécorde et d’un tapis roulant.

«Le jeune public et les débutants constituent une part importante de nos visiteurs et nous voulons tout mettre en œuvre pour répondre à leurs besoins», communiquent-ils. Leur ambition: que les pistes charmeysannes comptent «un centre adapté et accueillant pour l’apprentissage et la découverte des sports de glisse.»

La station envisage ainsi d’élargir son offre hivernale en proposant un «abonnement partiel» plus attractif pour les familles. Pour financer ces nouvelles installations, Télé-Charmey s’est tourné vers le financement…