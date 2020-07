Un minifestival au Café du Stade

Malgré les annulations des manifestations culturelles à cause de la pandémie de Covid, la ville de Bulle ne vivra pas un morne été. Après les bars éphémères, les animations sous chapiteau ou les concerts au château, Julien Victor Scheuchzer organise, via son label Welsch Music, le Bull’Air festival, du 23 au 25 juillet, au Café du Stade, à l’entrée de la forêt de Bouleyres.

Au programme: ouverture des festivités avec le folk écossais et irlandais des Caledonian Lions, jeudi dès 19 h. La formation nous vient de Planfayon. Le lendemain, dès 17 h 30, place à Outre-Mer et samedi, dès 18 h, à deux groupes: Clément Songe et sa soul acoustique de Vevey ainsi que l’organisateur de la manifestation, le Bullois Julien Victor et sa pop rétro. L’entrée est libre. Une seconde édition pourrait avoir…