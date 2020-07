Un sentier autour du Tsavuaschou

Il aurait dû être inauguré cette fin de semaine, mais la fête est reportée à l’automne, pour cause de coronavirus. En revanche, le sentier du Tsavuaschou est désormais ouvert au public dès ce samedi, au départ de la télécabine de Charmey, où trône sa statue. Initié par CharmECA, il emprunte un itinéraire de 8,7 kilomètres pour 424 mètres de dénivellation (6 km et 183 m en version raccourcie) en direction de la station intermédiaire, «sur les sentiers pédestres déjà balisés et des servitudes sur le domaine public», explique Jean-Pierre Thürler, son président. Sept postes ludiques et quatre places de pique-nique ponctuent le parcours, basé sur la légende du Tsavuaschou, le cheval sauvage.

Quelque 36 m3 de bois suisse labellisé ont été utilisés et les classes du cercle scolaire de Charmey…