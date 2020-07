Un tour de piste à oublier pour Devantay

Le meeting international du Citius n'a pas réussi à Charles Devantay. Le Glânois du SA Bulle a échoué vendredi soir à la 7e place du 400 mètres, enlevé par le Hollandais Jochem Dobber (45''94). «Je ne suis pas du tout satisfait de mon chrono (47''65), bien loin de mes attentes et de mes capacités, peste Charles Devantay. La forme du jour n'était pas là et j'ai ressenti l'acide lactique (dans les jambes) après 220 mètres de course déjà.» Le retour à la compétition est prévu à la mi-août pour le sprinter de 22 ans.