Victime des engrais et des pesticides

LE TARIER DES PRÉS. Le petit oiseau a presque déserté le Plateau et le Jura. L’agriculture de plus en plus intensive dans les zones de nichées fait même de lui une espèce menacée dans notre pays, a indiqué mardi la Station ornithologique suisse, sur la base d’une étude menée dans six pays européens. Cette étude, à laquelle l’institution basée à Sempach a participé, a révélé un enseignement surprenant: ce sont les populations avec les plus hauts taux de survie qui ont connu les plus forts reculs de leur population. Aucune émigration dans d’autres régions n’a, en revanche, été constatée. Seule subsiste l’explication liée à l’agriculture intensive. Les prairies autrefois proches de l’état naturel sont de plus en plus fertilisées et irriguées. L’herbe pousse plus vite, ce qui entraîne des…