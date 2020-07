Visite théâtrale sous une nouvelle forme

ROUGEMONT. Proposée pour la troisième année, la visite théâtrale du site clunisien de l’église de Rougemont change de forme. C’est toujours le conteur Dominique Pasquier qui guide cette fresque historique, mais «tout le décor lumineux et sonore a été revu grâce à la complicité de la société Son-Art», indique un communiqué de presse du Parc naturel régional Gruyère-Pays-d’Enhaut. Intitulée La lumière des moines, la visite emmène le public à différents endroits du prieuré et retrace une histoire de plus de mille ans, avec bande-son, éclairages et vidéos. La première visite de l’été a lieu ce samedi, à 20 h 30, sur réservation à inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch ou au 0848 110 888. www.gruyerepaysdenhaut.ch.