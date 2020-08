Aires de stationnement pour camping-cars

La pandémie change les habitudes estivales et l’on observe un afflux inhabituel de voyageurs en camping-cars dans la région. Du côté des acteurs touristiques, certains adaptent leur offre en conséquence. C’est le cas de l’Office du tourisme de Châtel-Saint-Denis, les Paccots et la région qui propose désormais trois différents endroits: au parking de la Cuva, à celui des Joncs (aux Paccots tous les deux) ainsi qu’au parking de Rathvel. Ces aires sont libres d’accès et gratuites. «Il est uniquement demandé de s’acquitter de la taxe de séjour», relève un communiqué. Celle-ci se règle en ligne sur www.les-paccots.ch, à l’Office du tourisme de Châtel-St-Denis ou au point Info des Paccots.