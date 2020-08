Lorraine, une mère célibataire dépressive, et son fils de 8 ans sont pris en otage dans leur voiture par un homme armé qui vient de braquer une banque. Il a besoin d’eux pour passer la frontière mexicaine et retrouver son butin puis sa liberté. Lancée dans un road-trip angoissant, Lorraine va se battre pour sauver sa vie et celle de son fils… Jeudi, à 20 h 50, sur RTL9