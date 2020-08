Deux livres illustrés pour aborder des sujets délicats

La maison d’édition gruérienne Entreligne propose de sensibiliser les enfants aux thèmes difficiles du suicide et des migrations.

GLENN RAY

Fondée en 2016 par Olivier Collaud, la maison d’édition Entreligne, basée à Romanens, fait paraître deux ouvrages destinés aux enfants. Le choix d’un aigle et L’entredeux mondes abordent respectivement les thèmes délicats que sont le suicide ainsi que les migrations et les étrangers. Issus d’une collaboration entre l’auteure Théry Zufferey et l’illustratrice Christine Heintz, ces deux livres sont publiés dans la collection Graines d’espoirs. Lancée au mois d’octobre 2019, celle-ci vise à expliquer aux enfants des thématiques difficiles de manière pédagogique et sensible.

Le choix d’un aigle raconte l’histoire de Plumage d’argent, un aigle qui…