L’histoire de la région racontée en 22 fiches

Comment redécouvrir l’histoire de la Gruyère tout en restant chez soi? Pierre-Philippe Bugnard s’est posé la question et y a répondu en rédigeant 22 fiches liées à des images.

VALENTIN CASTELLA

EN IMAGES. La pandémie et le semi-confinement ont parfois eu du bon! La preuve en est avec le travail effectué par l’historien Pierre-Philippe Bugnard. Coincé à son domicile de Charmey, le professeur émérite à l’Université de Fribourg et docteur en lettres et en histoire de l’éducation, a rédigé 22 fiches relatant la Gruyère. Sa topographie, ses habitants, son identité, le commerce de son fromage, ses soldats, ses traditions… Autant de petits textes qui permettent de parfaire ses connaissances sur la région et d’apprendre quelques anecdotes surprenantes.

Enseignant à la retraite, le Gruérien s’est…