La musique baroque s’invite à l’alpage

Dès vendredi et jusqu’au dimanche 23 août, Charmey et Bellegarde accueillent la 4e édition du festival Claviers d’alpages. Produite et dirigée par l’association La Grue baroque et le collectif européen Cordis & Organo, la manifestation propose des concerts-rencontres consacrés à la musique baroque.

La mandoline devait être à l’honneur du 7 au 9 août, avant que le coronavirus n’en décide autrement. En raison de nouvelles contraintes sanitaires, les musiciens de l’ensemble luxembourgeois Artemandoline ne pourront pas se déplacer en Suisse. Ils sont remplacés au pied levé par François Fernandez et Yun Kim.

Le programme du second week-end reste inchangé. On y mettra en avant les «splendeurs du Seicento», des compositions issues de la musique baroque italienne des XVIIe et XVIIIe siècles.

Des…