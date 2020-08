La permanence technologique pour les seniors reprend

CROIX-ROUGE JEUNESSE

Après quelques mois d’absence en raison de la crise sanitaire, la permanence technologique pour les seniors proposée par la Croix-Rouge jeunesse (CRJ) fribourgeoise reprend le 1er septembre. Une permanence gratuite de conseils pour aider les seniors à utiliser leurs outils d’information et de communication (smartphone, tablette, ordinateur, etc.). Les bénévoles de la CRJ sont présents à la résidence du Marché à Bulle (rue du Marché 10) et à la Croix-Rouge fribourgeoise à Fribourg (rue G.-Techtermann 2) tous les mardis de 17 h à 18 h. Cette activité intergénérationnelle permet aux jeunes de partager leurs compétences et de vivre un moment convivial avec leurs aînés.