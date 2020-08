Le nouveau syndic connu

TORNY. Comme le rapporte La Liberté, Fabien Reinhard a repris la syndicature de Torny au 1er août. Argentier de la commune, il précise: «Nous conservons tous nos dicastères, et je prends la responsabilité de l’administration générale.» Syndic ad interim depuis la démission de Patrick Jacquenoud en mars, Pierre-André Ney assurera le rôle de vice-syndic. Quant au Conseil communal, il terminera sa législature à six au lieu de sept. Et le nouveau syndic d’expliquer: «Après l’annulation des élections complémentaires en mai à cause du Covid, nous avons décidé de conserver la même législature jusqu’en 2021.»