Passagers agressés dans un train

CHÉNENS. Mardi vers 10 h 25, deux passagers ont été agressés et blessés par un homme dans l’Intercity Genève-Fribourg, à Chénens. Les victimes ont été acheminées vers un hôpital. L’auteur présumé, âgé de 26 ans, a été interpellé et placé en arrestation provisoire. Une quarantaine de

personnes ont été évacuées du train et prises en charge par les CFF, a indiqué la police. Les motifs de l’agresseur et son identité restent pour l’heure à déterminer. Ce voyageur s’en est pris à une passagère âgée de 27 ans et l’a sérieusement blessée avec un tesson de bouteille. Un passager de 20 ans s’est interposé et a aussi été sérieusement blessé avec le même objet. Le train s’est arrêté en urgence, proche de la gare de Chénens. Immédiatement, plusieurs patrouilles de police ainsi que deux ambulances ont…