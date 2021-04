«J’encourage les dames à se lancer»

La Fribourgeoise Florence Gross fait partie de la minorité de femmes exerçant dans le domaine du film en montagne. Elle décrit son quotidien de cadreuse et sa sensibilité à la cause féminine également.

QUENTIN DOUSSE

Son nom et son visage ne vous disent peut-être rien. «Rien de plus normal, car je fais simplement mon travail sans trop en parler autour de moi», murmure l’intéressée, un brin gênée. «Habituellement, je suis derrière la caméra et je dois dire que cela me va bien (rires).»

Florence Gross, 32 ans, est cadreuse, photographe indépendante et productrice multimédia. Son univers? La montagne, sous tous ses angles et à toutes les altitudes. Dernier projet en date: la promotion – vidéo et photo – du 100% Women peak challenge, opération de Suisse Tourisme encourageant les expéditions…