«Je me sens plus respecté désormais»

Jason Dupasquier a terminé 12e du Grand Prix du Portugal dimanche malgré des qualifications ratées. Le Sorensois de 19 ans affirme un peu plus sa place dans le top 15 au Mondial Moto 3.

QUENTIN DOUSSE

MOTOCYCLISME. Dans un cham - pionnat du monde Moto 3 où les places se jouent au millième, la frontière est ténue entre la satisfaction et la désillusion. Jason Dupasquier le sait, lui qui a vécu le grand paradoxe dimanche au Grand Prix du Portugal. Avec son moins bon résultat de la saison (12e) au terme de sa meilleure course à ce jour, sans doute. «Je me suis bien battu et le bilan est plus que positif», retient le pilote sorensois.

Rembobinons. Portimao, samedi après-midi: Jason Dupasquier boucle les qualifications à une lointaine 27e place. «J’ai trop souvent roulé seul, jamais avec le bon…