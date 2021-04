«Je ne pouvais pas trouver mieux»

Malgré l’échec de la promotion en première division belge, le Vaulruzien Léo Seydoux se montre satisfait de son aventure avec Westerlo.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Objectif manqué pour le KVC Westerlo de Léo Seydoux. Tenus en échec vendredi par le RWD Molenbeek (2-2), la formation belge et son défenseur vaulruzien ne disputeront pas le barrage pour la promotion en Division 1A. «C’est embêtant de rater le but fixé en début de saison, soupire Léo Seydoux. On marque peu et on encaisse derrière. Il y a de quoi être frustré...»

Quatrième à deux matches de la fin, Westerlo ne retrouvera pas l’élite belge quittée en 2017. «Le vice-président est venu dans le vestiaire début mars pour nous dire qu’il était très déçu de la situation. De mon côté aussi, j’avais clairement envie de jouer en première…