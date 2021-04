CHÂTEL-SAINT-DENIS

Albin Dévaud est né le 1er novembre 1932 à Porsel dans le foyer de Séraphine et Albert, au sein d’une fratrie de six enfants. Il a passé une enfance heureuse à la ferme, fréquentant l’école du village et s’occupant de ses chèvres. Il a étudié au pensionnat Saint-Charles à Romont, puis est entré à l’école de douane. Il exerça cette profession, notamment à Gondo, sur la route du Simplon. Il aimait ces patrouilles en montagne et c’est de là qu’est né son goût pour la randonnée.

Albin a ensuite opté pour l’école de gendarmerie. En poste à Châtel-Saint-Denis, il a rencontré son grand ami Roger Chardonnens, avec qui il a partagé le travail, mais aussi des années de fanfare.

Angèle, institutrice œuvrant à Porsel, venait prendre les repas de midi dans la famille Dévaud. C’est…