Au Moléson pour ouvrir la saison

CYCLISME. Premier rendez-vous sur route en Suisse cette année, la Grimpée du Moléson a permis samedi à 44 licenciés de se mesurer. L’Obwaldien Martin Fanger (11’29) et la professionnelle anglaise Annabel Fisher (13’28) ont été les plus rapides sur la côte de 3,7 km (pour 310 m de dénivelé).

Côté régional, les meilleurs chronos sont à mettre au crédit des Gruériens Charline Fragnière (2e en 15’07) et Guillaume Gachet (3e en 11’43, photo). Ce dernier se montrait toutefois qu’à moitié satisfait. «Je tousse depuis quinze jours et j’ai dû me battre contre moi-même aujourd’hui (samedi) pour trouver le bon rythme, commente le Charmeysan de 21 ans. Heureusement, les bases physiques ont été posées.»

Avec des courses éparses au calendrier, Guillaume Gachet relève «l’importance de pouvoir se…