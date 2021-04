On baille plus qu’on ne braille…

Mes chats, ma télé et moi



Programme phare de TF1, The Voice continue d’attirer plus de cinq millions de téléspectateurs le samedi soir. Peut-être parce qu’il n’y a rien d’autre à faire. Car cette saison est d’un ennui!

DONNER DE LA VOIX. Finit-on par se lasser de tout? La réponse est non pour les lapins de Pâques de la Migros, le bruit des vagues en lisant un bon bouquin et le ronron d’un chat alangui sur ses genoux. En ce qui concerne la télévision, hélas, la déception frappe là où on ne s’y attend pas. Aussi géniales soientelles, les séries finissent par toutes se ressembler et même les programmes phares ne provoquent bientôt plus qu’un coup d’œil ennuyé, quand ce n’est pas la méchante attaque de paupières.

Pour The Voice, qui vit sur TF1 sa dixième saison, le phénomène touche même les…