Chauve et presque chauve qui peut!

FOOTBALL. Alors comme ça, la Super Ligue est un projet mort-né. Deux jours après son lancement, le concept d’une compétition privée serait déjà dépassé, avorté et bon à jeter. Panne de super dans le moteur. Les douze soi-disant tout-puissants du foot européen – sous l’impulsion des six clubs anglais – se sont rétractés les uns après les autres. Par respect pour leurs supporters et les valeurs du football, alléluia!

La situation vire à l’absurde, à l’hypocrisie générale. Face à la révolte, unanime, les grands penseurs optent pour la stratégie du sauve-qui-peut. Gianni Infantino (président de la FIFA) et Aleksander Ceferin (UEFA) en tête, aussi dégarnie et bien faite qu’ils ont.

A Paris, Nasser Al-Khelaïfi doit aussi doucement rigoler dans son cossu fauteuil de président. Honni à son…