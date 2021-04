Descente en spirale

BANDE DESSINÉE Junji Itô

LA DÉCHÉANCE D’UN HOMME

Delcourt/Tonkam

Fort d’une production pléthorique dans un style éprouvé, réaliste et efficace, Junji Itô est devenu un maître incontournable du manga fantastico-horrifique (Tomié, Spirale, Gyo…). Avec ses récits étranges croisant jeu de séduction et transformation des corps, il a construit un univers à nul autre pareil, reconnaissable et malsain. Lorsqu’il s’attaque à la transcription d’une œuvre classique et dérangeante de la littérature japonaise comme La déchéance d’un homme, d’Osamu Dazai, il montre surtout leur connivence. Comme sa source, son adaptation transpire la lâcheté, la faiblesse et la violence. L’amour perverti aussi.

Yôzô Oba ne comprend pas les autres, ni leurs sentiments, ni leur aspiration au bonheur. Il ne s’insère pas…