Deux trophées pour Jérôme Ogay

Le pilote de l’Ecurie Sporting de Romont a remporté les 12 Heures du circuit Paul Ricard en France dans la catégorie TCR.

AUTOMOBILISME. Quand Jérôme Ogay prend le départ d’une course, ce n’est pas pour faire de la figuration. Après une troisième place lors des 24 Heures de Dubaï en janvier, le pilote de l’Ecurie Sporting de Romont a signé une nouvelle performance, sur le circuit Paul Ricard, dans le Var en France le week-end passé. Au sein de l’équipe suisse Autorama, il a décroché la victoire dans la catégorie TCR (Touring car racing), mais aussi du général TCE (Touring car endurance), sur huit participants. «Je pensais qu’une course de douze heures serait plus facile que vingt-quatre, rigole-t-il. Mais il y a deux fois moins de temps pour faire la différence, alors c’est un sprint du…