Double candidature pour le Conseil d’Etat

La Sarinoise Irene Bernhard et le Gruérien Loris Grandjean représenteront les verts’libéraux lors de l’élection au Conseil d’Etat.

PVL. Le comité du Parti vert’libéral fribourgeois (PVL) a décidé de refuser toute alliance pour l’élection au Conseil d’Etat. Mais il veut partir avec deux candidats. Jeudi soir, l’assemblée devait choisir parmi trois papables.

En fait, le choix a été vite fait, puisque le Singinois Tim Spicher s’est retiré d’entrée de jeu. A la grande surprise de la présidente cantonale Ana Fontes Martins. Restait donc Irene Bernhard et Loris Grandjean, dont les candidatures ont été validées, malgré quelques abstentions. Conseillère générale à Villars-sur-Glâne et ancienne présidente cantonale, Irene Bernhard s’est présentée ainsi: «J’ai 42 ans, deux enfants et je ne suis…