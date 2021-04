Encore des points

Deux courses et deux fois dans les points. Quel début de saison pour Jason Dupasquier! Après sa dixième place lors de l’ouverture de la saison au Qatar la semaine dernière, le Gruérien de 19 ans (CarXpert-Prüstel GP) a confirmé en se classant 11e du GP de Doha en Moto 3 dimanche. Celui qui avait couru en vain après son premier top 15 l’année dernière comptabilise déjà 11 points au championnat du monde.

«Toujours plus»

«Les conditions étaient plus difficiles dimanche, avec du vent et du sable sur la piste», raconte-t-il, après avoir posé ses valises en Suisse. A 1’’994 du vainqueur espagnol Pedro Acosta (Red Bull KTM), le Gruérien a bataillé entre la 12e et la 16e place, jusqu’à s’approcher du top 5 à sept tours de la fin. «Il y a pas mal de bagarres et tout se passe très vite. J’ai…