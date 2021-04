Ferme rénovée en feu à Vuisternensen-Ogoz

Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu après 4 h, un incendie s’est déclaré dans une ferme rénovée de Vuisternens-en-Ogoz. En arrivant sur place, le corps de sapeurs-pompiers de Gibloux, le Centre de renfort de Fribourg, le corps de sapeurs-pompiers de Villars-sur-Glâne ont constaté que le toit était la proie des flammes. Le seul habitant qui se trouvait sur place au moment où le feu s’est déclenché a pu sortir sain et sauf. La ferme abrite un restaurant et trois appartements, au centre du village. Pour l’intervention, la route de Villarlod a été fermée à la circulation pendant plus de cinq heures. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre EB