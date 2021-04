GRUYÈRES

L’art cuisinier était incarné en Georges Bouchery, Français devenu Gruérien de cœur, qui s’est éteint le 20 avril à 75 ans. Natif de Roanne le 6 mars 1946, Georges était originaire de Renaison, cité de la Loire jumelée à Gruyères à la suite de son mariage avec Simone Rime, de Gruyères. Les époux Bouchery-Rime ont fait les grandes années de l’Hostellerie des Chevaliers, à Gruyères, de 1979 à 1997. Le restaurant et l’hôtel étaient alors fréquentés par des clients reçus en amis, comme par des hôtes du monde artistique, culturel et politique international. C’était l’œuvre de Georges et Simone, parangons de l’accueil.

Fils de boulanger, Georges Bouchery était un garçon réservé. Apprenti au Restaurant Jacques Cœur à Renaison, étoilé au Michelin, il se forgea aux rigueurs et subtilités…