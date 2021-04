Jérôme Schneuwly nouveau directeur

MAISON SAINT-JOSEPH. Le successeur du démissionnaire François Loup à la tête du site de la Maison Saint-Joseph est connu. Dans un communiqué envoyé mercredi, le Réseau santé et social de la Veveyse (RSSV) a annoncé la nomination de Jérôme Schneuwly. Ce dernier dirige depuis vingt ans le Foyer Saint-Joseph à Morlon. Il prendra ses fonctions au sein de l’EMS châtelois au 1er juillet.

Selon le RSSV, Jérôme Schneuwly est «une personnalité reconnue». La direction poursuit: «Fort de ses connaissances dans le domaine de la santé et de ses compétences de gestion, notamment en système de qualité, il saura participer aux défis actuels et futurs du site et cela en totale collaboration avec la direction du RSSV.»

Agé de 52 ans, il est marié et père de deux enfants. Fait original, il a commencé sa…