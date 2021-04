L’Etat ne peut plus contribuer au SICHH

Le soutien de l’Etat au SICHH était lié à sa reconnaissance en tant que centre de compétences national. En l’état, il ne peut plus être versé.

SICHH. «En l’état actuel des choses, le SICHH ne peut bénéficier d’aucune contribution de la part de l’Etat.» Le Conseil d’Etat estime, dans sa réponse à une question des députés du Centre Susanne Aebischer (Courgevaux) et André Schoenenweid (Fribourg), que l’avenir du Swiss Integrative Center for Human Health est incertain. Même s’il reste convaincu de son utilité, pour la santé et pour le positionnement stratégique du canton.

En décembre dernier, le SICHH n’a pas été reconnu comme centre de compétences technologiques (CCT) par l’Office fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Cette décision négative «prive le SICHH non…