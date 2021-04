La Course de relais en forêt est annulée

COURSE À PIED

Le comité de pilotage de la FriRun Cup a publié son nouveau calendrier mercredi. En raison des mesures sanitaires en vigueur, il a été contraint d’annuler la Course de relais en forêt à Bouleyres, organisée par le SA Bulle et prévue le 18 avril. La première manche se déroulera le 11 juin avec la course A Travers Sâles. Dans la région ensuite, une soirée sur piste 5000 m aura lieu à Bulle le 20 août, avant la Course en forêt de Romont le 19 septembre, la Chupià Pantè de Marsens le 9 octobre et le Trophée de la vallée du Flon le 7 novembre. «Nous allons faire bouger la région, promet Benoît Fragnière, responsable de l’organisation. Nous misons sur le fait de pouvoir organiser des manifestations avec moins de 1000 personnes.» Un critère qui pourrait compliquer le déroulement…